Reino Unido terá sua primera linha de ônibus autônomos

Um serviço de ônibus autônomos começará a operar na próxima semana em Edimburgo, o primeiro desse tipo no Reino Unido, embora os veículos levem a bordo funcionários capazes de assumir o controle em caso de emergência.



"A tecnologia autônoma instalada no ônibus já foi testada em outros veículos, mas esta é a primeira vez que ela é usada em uma rota de ônibus", afirmou à AFP Peter Stevens, responsável pela empresa Stagecoach, durante uma demonstração perto de Edimburgo nesta quinta-feira (11).



Estima-se que essa nova rota de 22 quilômetros, no oeste da capital escocesa, transporte cerca de 10.000 passageiros por semana.



Seus cinco ônibus, capazes de circular a velocidades de até 50 continuarão tendo um motorista disponível para garantir que a tecnologia funcione corretamente. A legislação britânica ainda não permite a circulação de veículos totalmente autônomos nas vias públicas.



Outro agente verificará os bilhetes e responderá às perguntas dos usuários.



Um sistema de inteligência artificial a bordo detectará outros veículos na estrada, e câmeras e radares escanearão a via para evitar pedestres.



Segundo Stevens, o serviço será mais seguro e eficiente, com uma economia de combustível de até 20%. "O sistema pode responder mais rapidamente do que o tempo de reação humano", explicou.



E quanto mais os ônibus circularem, mais dados eles coletarão para continuar "melhorando o tempo de viagem autônoma", acrescentou.



Esse serviço é "algo novo e empolgante de se ver, parte de nossa revolução tecnológica", disse à AFP o motorista de ônibus Callum Jones.



Em 2021, um ônibus elétrico sem motorista foi colocado em serviço na cidade espanhola de Málaga, um projeto considerado pioneiro na Europa.



Também foram realizados testes na Coreia do Sul no mesmo ano e em Singapura no início de 2023.



