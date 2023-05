Candidato desiste às vésperas da eleição turca e aumenta chances da oposição contra Erdogan

Muharrem Ince, um dos quatro candidatos à eleição presidencial turca de 14 de maio, anunciou nesta quinta-feira (11) que se retira da disputa - um anúncio surpresa que beneficia a oposição do presidente em final de mandato, Recep Tayyip Erdogan.



"Retiro a minha candidatura", declarou Ince, em uma entrevista coletiva.



Nas últimas pesquisas, o líder do partido Memleket (Pátria), de 59 anos, aparecia com entre 2% e 4% das intenções de voto.



Vários membros importantes de seu partido renunciaram nos últimos dias, preocupados com o fato de que a candidatura de Ince pudesse impedir o principal candidato da oposição, Kemal Kiliçdaroglu, de derrotar Erdogan. O atual presidente está há 20 anos no poder.



Ince justificou sua decisão, afirmando que a aliança da oposição liderada por Kiliçdaroglu "vai colocar toda a culpa nele", se perder.



Então representando o Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), Incer foi derrotado no primeiro turno nas eleições de 2018 contra Erdogan. Mais à frente, deixou esse partido, o principal da oposição, e lançou em maio de 2021 seu próprio movimento, uma organização nacionalista laica.



Kiliçdaroglu, que agora é preside o CHP e também lidera uma aliança que reúne seis partidos da oposição, está em uma boa posição contra Erdogan, que enfrenta, pela primeira vez em 20 anos, uma oposição unida.