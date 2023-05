Incêndios florestais diminuem lentamente no oeste do Canadá

Uma trégua nas temperaturas elevadas trouxe um certo alívio nesta quarta-feira (10) aos incêndios florestais em Alberta, oeste do Canadá, conforme chegam reforços para combater as chamas.



No total, 76 incêndios permanecem ativos na província, contra 110 dias atrás, informaram autoridades. Vinte e três ainda estão fora de controle.



Províncias canadenses e os estados americanos do Oregon e Alasca enviaram reforços para combater os incêndios, que, segundo autoridades, podem ser reavivados no fim de semana.



O número de evacuados devido ao impacto do fogo caiu para 24 mil desde os 30 mil do fim de semana, segundo autoridades. Na parte norte da província, populações indígenas foram duramente afetadas.



"Houve uma grande perda de infraestrutura, não de vidas, graças a Deus, mas 4.000 pessoas foram evacuadas, mais de 150 lares ficaram destruídos", disse Patty Hajdu, ministra de Serviços Indígenas.



"O risco de incêndio florestal diminuiu graças aos esforços para combater o fogo e à mudança no clima", informou o condado de Yellowhead.