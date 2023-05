A Jihad Islâmica da Palestina anunciou, nesta quinta-feira (11, noite de quarta em Brasília), a morte de um líder militar em um novo ataque israelense na Faixa de Gaza antes do amanhecer.



"Ali Ghali [...] comandante da unidade de lançamento de foguetes [...] foi assassinado no sul da Faixa de Gaza junto com outros mártires", diz um comunicado das Brigadas Al Quds, o braço armado da Jihad Islâmica.



O Exército israelense confirmou ter realizado um novo ataque que, segundo fontes médicas palestinas, deixou três mortos em Khan Younis.