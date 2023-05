Google abre chatbot de inteligência artificial Bard para 180 países

O Google anunciou, nesta quarta-feira (10), a abertura do chatbot Bard, concorrente do ChatGPT, apoiado pela Microsoft, para 180 países em inglês, e anunciou a integração desta tecnologia a várias outras plataformas, inclusive a ferramenta de buscas on-line.



"Há sete anos somos uma empresa de inteligência artificial e estamos em um ponto de inflexão", disse Sundar Pichai, diretor do grupo californiano, diante de milhares de pessoas reunidas no anfiteatro da empresa em Mountain View.



"Com a IA generativa, estamos dando o passo seguinte", acrescentou Pichai na conferência anual de desenvolvedores do Google, realizada no Vale do Silício, na Califórnia. "Estamos repensando todos os nossos produtos principais, inclusive a busca".



"Há algum tempo, estamos fazendo com que nossos produtos sejam radicalmente mais úteis através da IA generativa, segundo uma abordagem audaciosa e responsável", acrescentou.



O lançamento, em novembro, do ChatGPT - projetado pela empresa californiana OpenAI e financiado principalmente pela Microsoft - deu início a uma corrida frenética pela IA generativa, entre o entusiasmo e preocupações apocalípticas.