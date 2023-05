O juiz Alexandre de Moares, do Supremo Tribunal Federal (STF), ameaçou, nesta quarta-feira (10), suspender o aplicativo de mensagens Telegram, se não deletar no prazo de "uma hora" uma mensagem enviada ontem para seus usuários, afirmando que a aprovação do chamado PL das Fake News dará ao governo "poderes de censura".



Na mensagem, o Telegram também advertia que o PL em tramitação no Congresso "irá acabar com a liberdade de expressão" no Brasil. "A mensagem enviada pelo TELEGRAM tipifica FLAGRANTE e ILÍCITA DESINFORMAÇÃO atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à Democracia Brasileira", escreveu o ministro do STF, que determinou a suspensão dos serviços do aplicativo por 72 horas e multa, em caso de descumprimento.