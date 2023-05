Grupo jihadista EI reivindica ataque mortal à delegacia na Síria

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu a responsabilidade pelo ataque com explosivos nesta quarta-feira (10) contra uma delegacia na capital síria que deixou um policial morto e quatro policiais feridos.



O grupo jihadista informou que seus membros "conseguiram colocar e detonar um artefato explosivo em um veículo dentro de uma delegacia de polícia", segundo um comunicado divulgado em seus canais do Telegram.



O Ministério do Interior da Síria informou, antes da reivindicação, que um veículo explodiu dentro de uma delegacia de polícia no distrito de Barzeh, matando um tenente-coronel da polícia e deixando quatro policiais feridos.



"Uma investigação está em andamento para determinar as circunstâncias do incidente", disse o ministério.



Este incidente é um dos poucos ataques reivindicados por jihadistas na capital síria nos últimos anos.



Explosões de veículos militares ou civis foram relatadas recentemente em Damasco, sem que sua origem pudesse ser determinada até agora.



De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma ONG sediada no Reino Unido, trata-se de ajuste de contas.



A Síria está envolvida em uma guerra civil que começou com a repressão em 2011 às manifestações pró-democracia.



Esta guerra evoluiu para um conflito complexo que se tornou um campo de batalha para inúmeras potências estrangeiras - incluindo Rússia e Irã, aliados do governo de Assad -, assim como grupos rebeldes e organizações jihadistas.