Áustria proibirá TikTok nos celulares de uso profissional do governo

A Áustria vai proibir o aplicativo chinês TikTok dos telefones de uso profissional dos funcionários federais. Seguem, assim, os passos de outros países ocidentais que adotaram a mesma medida, alegando razões de segurança.



"O governo decidiu proibir a instalação do TikTok nos aparelhos do serviço dos colaboradores do Estado", afirmou o Ministério do Interior em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (10).



A decisão foi tomada com base em recomendações dos serviços de Inteligência.



"A supressão do aplicativo deve permitir excluir, ao máximo, o possível acesso a informações do governo", de acordo com a mesma fonte.



Não foi anunciado quando a medida entrará em vigor. Dispositivos pessoais não serão afetados.



Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, França, Holanda e a Comissão Europeia já tomaram medidas parecidas.



Esta iniciativa se deve a temores por uma lei chinesa de 2017 que exige que as empresas locais entreguem às autoridades dados pessoais relacionados com a segurança nacional.



Pequim garante que esta lei não constitui nenhuma ameaça para os usuários comuns.



Embora tenha mencionado as proibições como um ato de "xenofobia", o TikTok, filial do grupo chinês ByteDance, admitiu, em dezembro passado, ter coletado dados pessoais para espionar jornalistas.