França pede que China explique à Rússia que está em 'um beco sem saída' na Ucrânia

A França pediu à China, nesta quarta-feira (10), que "faça a Rússia entender" que está em um "beco sem saída" na Ucrânia, enquanto Pequim busca mediar o conflito.



"É necessário que a China use suas relações com a Rússia para fazê-la entender melhor que está em um beco sem saída e pedir que caia em si", disse a chanceler francesa, Catherine Colonna.



Colonna fez essas declarações em uma coletiva de imprensa com sua homóloga alemã, Annalena Baerbock, em Paris.



O presidente francês, Emmanuel Macron, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, convocaram no início de abril, em Pequim, negociações de paz o mais rápido possível para encerrar o conflito.



Pequim anunciou na segunda-feira que seu ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, visitaria Alemanha, França e Noruega esta semana.



No mês passado, Xi falou com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pela primeira vez desde a invasão russa, embora sua tentativa de se apresentar como neutro tenha sido questionada.



"A neutralidade acaba sendo ficar do lado do agressor", lamentou Baerbock na terça-feira, depois de se reunir com Qin em Berlim, embora tenha realçado que Pequim, "se assim o decidir, pode desempenhar um papel importante (...) para acabar com a guerra".