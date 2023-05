Fêmea de guepardo levada para acasalar na Índia é morta pelo macho

Uma fêmea de guepardo levada da África do Sul para a Índia como parte de um programa de reintrodução desta espécie de felino no país foi morta pelo macho durante o acasalamento, anunciou o parque nacional de Kuno.



Daksha era um dos 12 guepardos levados da África do Sul para o parque nacional de Kuno, 300 km ao sul de Nova Délhi, como parte de um projeto para reintroduzir na Índia esta espécie desaparecida do território do país há mais de 70 anos. Sua chegada, em fevereiro, contou com a presença do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.



"Os primeiros exames apontam que os ferimentos na fêmea de guepardo parecem ter sido causados pelo guepardo macho", explicou o parque nacional em nota. "Um comportamento violento deste tipo é normal durante o acasalamento", acrescentou. "É impossível vigiá-los nesta situação".



A morte de Daksha é a terceira de um guepardo africano na Índia desde março. Sasha, um macho da Namíbia, morreu em março, de insuficiência renal; e Uday, um macho sul-africano, em decorrência de uma doença.



A Índia abrigava guepardos asiáticos, subespécie declarada extinta em 1952, devido à escassez de locais apropriados para a sua vida e porque eram perseguidos por caçadores.



O projeto de reintroduzir uma centena de guepardos na próxima década tem sido criticado por especialistas. Alguns dizem que os guepardos, animais terrestres mais rápidos do mundo, poderiam ter dificuldade de se adaptar ao novo hábitat indiano, devido à disputa por presas com os leopardos.



Cientistas do Projeto de Pesquisas sobre os Guepardos do instituto namíbio Leibniz-IZW ressaltaram que o programa ignorava "a ecologia espacial" e que o parque nacional de Kuno era muito menos vasto do que os grandes espaços requeridos por estes felinos.



Mamífero carnívoro da família dos felinos, cujos ancestrais remontam a cerca de 8,5 milhões de anos, os guepardos se disseminavam antigamente pela Ásia e África, segundo o Centro de Conservação dos Guepardos (Cheetah Conservation Fund, CCF), localizado na Namíbia.



Atualmente, restam cerca de 7.000 espécimes, principalmente nas savanas africanas. O guepardo é considerado "vulnerável" na lista vermelha de espécies ameaçadas.