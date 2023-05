Polícia encontra arma de Augusto Pinochet durante operação antidrogas no Chile

A polícia recuperou uma pistola Pietro Beretta do ditador chileno Augusto Pinochet, extraviada desde 2014, durante uma operação antidrogas na cidade de Valdivia, informou a promotoria nesta terça-feira (9).



A arma estava em poder de um adolescente de 15 anos que, ao tentar fugir das autoridades, a atirou no quintal de uma residência junto com uma bolsa com drogas.



A polícia apreendeu a pistola e o jovem por "porte ilegal de arma de fogo" e tentativa de homicídio, no marco de uma ação antidrogas realizada na sexta-feira, disse à AFP uma fonte da promotoria.



Durante a audiência judicial, a promotora Tatiana Esquivel afirmou que a arma calibre 380 com cabo marrom tinha a inscrição "Augusto Pinochet U".



O adolescente teria utilizado a mesma arma em uma série de disparos registrada em um vídeo que viralizou.



A pistola havia sido reportada como extraviada em 8 de maio de 2014 na região metropolitana de Santiago, a 870 quilômetros de onde foi apreendida, segundo a promotoria.



A AFP contatou a polícia e o entorno familiar do ditador falecido em 2006, mas ambos se recusaram a fornecer detalhes sobre as circunstâncias nas quais a pistola foi perdida.



Pinochet liderou, entre 1973 e 1990, um regime militar que deixou 40.175 vítimas, entre executados, presos desaparecidos, prisioneiros políticos e torturados, segundo números da comissão oficial que investigou os crimes da ditadura.



A promotoria chilena investiga se a arma foi utilizada em outros atos delitivos, logo após o vídeo viralizar nas redes sociais.