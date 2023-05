Zelensky pede à UE que acelere entrega de munições à Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu à União Europeia (UE) nesta terça-feira (9) que acelere a entrega de munições para enfrentar a invasão russa, em um encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



"Estamos falando de uma questão fundamental: a velocidade de aquisição e entrega destas munições. A sua necessidade já é sentida no campo de batalha", declarou Zelensky, durante conferência de imprensa em Kiev junto com a presidente do Executivo europeu.



O presidente ucraniano também pediu à UE que decida abrir negociações sobre a adesão da Ucrânia ao bloco.



"Já passou da hora de acabar com essa incerteza política artificial nas relações entre Ucrânia e UE. Chegou a hora de tomar uma decisão positiva sobre o início das negociações de adesão", enfatizou.