Princesa Diana é destaque na web com coroação do rei Charles III

A princesa Diana, primeira mulher do rei Charles III, foi enaltecida nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados neste sábado (6/5), ao mesmo tempo em que acontecia a cerimônia da coroa britânica. Para os fãs, a rainha Camila, terceira mulher de Charles "nunca" vai honrar o trono. Lady Di, como ficou conhecida Diana, morreu há 25 anos em um acidente de carro, em Paris.





Além das declarações de afeto à falecida mãe dos príncipes William e Harry, a internet se demonstrou ressentida com a nova rainha. Isso porque o monarca, ex-marido da princesa de Gales, mantinha um caso extraconjugal com Camila enquanto ainda era casado com Lady Di.

amo que mesmo depois de morta, a princesa diana continua sendo maior e mais memorável que todos da família real, a mulher ainda é protagonista da porra toda e todos ficam na sombra dela. perdi tudo com o spoiler de the crown ao vivaço #coronation pic.twitter.com/lplJpRs0Tv %u2014 faby jurídico modern family (@fabyollaverass) May 6, 2023 Diana mesmo não estando viva consegue ser mais importante e falada do que charles e camila, é a maior %uD83D%uDDE3%uFE0F#Coronation pic.twitter.com/ThayhrxGMm %u2014 %uD835%uDC4E%uD835%uDC59%uD835%uDC59 %uD835%uDC5C%uD835%uDC53 %uD835%uDC61%u210E%uD835%uDC5C%uD835%uDC60%uD835%uDC52 %uD835%uDC63%uD835%uDC5C%uD835%uDC56%uD835%uDC50%uD835%uDC52%uD835%uDC60 // %uD83C%uDF42 S2 (@camilaeloane_) May 6, 2023





“Camila pode até ser Rainha, mas Diana sempre será a mais amada e isso é um fato", protestou um admirador da princesa Di.