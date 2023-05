Líder de grupo anti-monarquia é preso em protesto contra a coroação

Graham Smith em um protesto em março (foto: Reuters)

O líder do grupo antimonarquista Republic foi preso neste sábado em um protesto na Trafalgar Square antes da coroação do rei Charles 3º.

Imagens mostram manifestantes usando camisetas com os dizeres "Not My King" (Não é Meu Rei, na tradução para português) sendo detidos, incluindo o líder do grupo, Graham Smith.

Seis manifestantes, incluindo Smith, foram presos pela polícia enquanto colavam cartazes perto da rota da procissão da coroação, disse o grupo.

O Republic postou fotos no Twitter que mostram policiais abordando membros do grupo.

Matt Turnbull, um dos presos, disse que as tiras plásticas que seguravam algumas faixas foram "mal interpretadas" como algo que poderia ser usado para que pessoas se prendessem às estruturas.

"Eles sabiam que estávamos chegando e encontraram uma maneira de impedir isso", disse ele à BBC.

Mais tarde, a BBC viu Turnbull sendo levado algemado.

Uma nova legislação aprovada esta semana tornou ilegal "se preparar para se prender" a coisas como bancos ou outros elementos que ficam em vias públicas.

A Polícia Metropolitana não confirmou o número exato de pessoas detidas, mas disse que várias prisões foram feitas perto da rota do desfile da coroação:

Várias pessoas foram detidas sob suspeita de perturbação em Carlton House Terrace, perto de St James 'Park;

Quatro foram detidos por suspeita de conspiração para causar perturbação da ordem pública na zona de St Martin's Lane, junto a Trafalgar Square, com fechaduras apreendidas;

Mais três detidos sob suspeita de posse de artigos para causar danos criminais perto de Wellington Arch.

Na quarta-feira, a polícia disse que teria uma "tolerância extremamente baixa" para protestos durante as celebrações da coroação, acrescentando que os manifestantes deveriam esperar "ação rápida".

Mas na sexta-feira, Smith disse que estava conversando com a polícia para organizar o protesto desde janeiro e não estava preocupado em ser preso, já que as novas leis não se aplicariam a seus planos.

Ele disse à BBC Radio Leeds que o Republic "certamente não tem intenção de interromper" o processo de coroação.

"Seremos muito visíveis, seremos barulhentos, mas a procissão e os planos para a coroação não sofrerão interrupção por nossa parte."

(foto: PA Media)

"Alguns perguntam por que estamos protestando. É porque queremos usar a coroação para pautar o debate sobre a monarquia e mostrar que não somos uma nação de monarquistas", escreveu o grupo de campanha.

Milhares de pessoas se reuniram para assistir à procissão da coroação do Palácio de Buckingham à Abadia de Westminster antes da cerimônia.

Cerca de 13 manifestantes do Just Stop Oil também foram presos, com um grande grupo do grupo de campanha de mudança climática visto algemado.

A Just Stop Oil disse que cinco manifestantes também foram presos em Downing Street.

Uma porta-voz do grupo disse que seu plano era "apenas exibir camisetas e bandeiras", acrescentando: "Este é um pesadelo distópico".

A ONG Human Rights Watch disse que as prisões eram "algo que você esperaria ver em Moscou, não em Londres".

"Os relatos de pessoas presas por protestar pacificamente contra a coroação são incrivelmente alarmantes", disse o diretor do Reino Unido, Yasmine Ahmed, em comunicado.