Coroação do rei Charles III: relembre a cerimônia da rainha Elizabeth II

Nesta foto de arquivo tirada em 2 de junho de 1953, a rainha britânica Elizabeth II posa em seu dia de coroação em Londres. A rainha Elizabeth II marcou o 60º aniversário de sua coroação em 4 de junho de 2013 com um serviço religioso na Abadia de Westminster repleto de referências ao dia chuvoso de 1953, quando ela foi coroada.



A coroação do rei Charles III acontece neste sábado (6/5), cheia de novidades. A última coroação da Inglaterra foi a da rainha Elizabeth II, em 2 de junho de 1953. A celebração contou uma cerimônia pomposa e enorme clamor popular.





A coroação ocorreu 16 meses após a morte de seu pai, o Rei George VI, quando Elizabeth tinha 27 anos. O dia da celebração começou com uma procissão do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster. Nas ruas, havia cerca de três milhões de pessoas esperando para saudar a nova rainha.









A procissão foi guiada pelas bandas reunidas da Brigada da Guarda, seguido pelos contingentes das forças armadas das nações da Commonwealth. Ao todo, mais de 29.000 membros das forças armadas participaram da procissão. Os chefes de estado e a realeza estrangeira viajaram de coche. Eles foram seguidos pela própria rainha no Gold State Coach (carruagem real feira em ouro).



Na Abadia, havia mais de 8.500 convidados, incluindo representantes de monarquias estrangeiras, mas nenhum soberano europeu, respeitando uma tradição real. Elizabeth vestia seda branca bordada com os emblemas das nações da Commonwealth e o manto de veludo com mais de cinco metros de comprimento. A cauda foi segurada por sete damas de honra.





A última coroação da Inglaterra foi a da rainha Elizabeth II, em 2 de junho de 1953. (foto: AFP PHOTO/FILES) Ela caminhou sozinha pela Abadia, representando “a promessa da juventude”. No altar, a rainha fez o Juramento de Coroação em defesa da justiça, das leis de seus reinos e da fé anglicana. Em seguida, ela foi ungida com óleo sagrado pelo arcebispo de Canterbury, que incluía âmbar cinza de intestinos de baleia.





Sentada na Cadeira da Coroação, Elizabeth recebeu os cetros, a orbe e o manto reais e a coroa. A congregação respondeu ao momento com um grito de "Deus salve a Rainha!". Durante a coroação, as mulheres da realeza e da aristocracia usavam diademas.

‘Queremos a rainha’

Depois da cerimônia, Elizabeth II voltou ao Palácio de Buckingham na carruagem de ouro, sob gritos de "Queremos a rainha!" da multidão. Após sua chegada e acompanhada pela família real, a rainha fez a primeira aparição da sacada naquele dia, recebendo aplausos da multidão.





Em seguida, ela participou de dois banquetes de coroação. O primeiro com a presença de familiares, membros da realeza estrangeira e dignitários visitantes. No segundo, foi servido o "frango da coroação", feito com frango frio ao molho de curry cremoso, criado para a ocasião.





No fim da tarde, mais de 150 aeronaves sobrevoaram o Palácio de Buckingham, como uma homenagem à nova monarca. A aparição final da rainha à sacada foi à meia-noite. Estima-se que a solenidade de coroação de Elizabeth II custou 25 vezes mais que a do seu pai.

Depois da cerimônia, Elizabeth II voltou ao palácio de Buckingham ovacionada pela multidão. (foto: AFP PHOTO/FILES)



Revolução

A coroação da rainha Elizabeth II foi a primeira a ser televisionada. A solenidade aumentou o número de aparelhos televisores vendidos na Inglaterra.





No dia, cerca de 20 milhões de ingleses, o correspondente a 40% da população, assistiram às 11 horas de cobertura ao vivo. Apesar da transmissão ao vivo ter sido em preto e branco, a cerimônia foi filmada em cores.