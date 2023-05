Conservadores britânicos perdem centenas de vereadores no primeiro teste eleitoral de Sunak

O Partido Conservador britânico sofreu perdas importantes nas eleições locais, com mais da metade das zonas eleitorais examinadas nesta sexta-feira (5). Este é o primeiro grande teste eleitoral para o partido desde outubro, quando Rishi Sunak se tornou primeiro-ministro.



Em um contexto grave de crise pelo aumento do custo de vida, as eleições municipais realizadas na quinta-feira (4) - que não incluíram Londres - servem para analisar a temperatura antes das eleições gerais, que devem ser celebradas no Reino Unido dentro de um ano e meio.



Apenas 163 dos 230 distritos que tiveram de eleger mais de 8.000 vereadores tinham resultado na tarde desta sexta-feira, mas os conservadores já tinham perdido quase 550 cadeiras e o controle de 31 câmaras.



O Partido Trabalhista, por sua parte, obteve 339 novos vereadores e o controle de 10 novos distritos.



A apuração dos votos só deve ser concluída na noite de sexta-feira, enquanto o país se prepara para a coroação de Charles III e da rainha Camilla no sábado (6).



Sunak admitiu que os resultados foram "decepcionantes", mas disse que "não detectou nenhum movimento de massa" em direção à oposição trabalhista nem qualquer "entusiasmo por seu programa" de governo.



O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, não compartilha dessa opinião e garante que a tendência já está clara.



"Não se enganem, estamos a caminho de uma maioria trabalhista nas próximas eleições gerais", disse ele para seus partidários em Medway, sudeste da Inglaterra, uma das prefeituras tomadas dos conservadores, que governam o país há 13 anos.



"Nós ganhamos a confiança dos eleitores e agora podemos mudar nosso país", afirmou Starmer.



Essas eleições locais, tradicionalmente com baixa participação, são as primeiras desde que Sunak chegou ao poder, há pouco mais de seis meses, após a sucessão de escândalos de Boris Johnson e os caóticos 49 dias de Liz Truss como chefe de governo.



Sunak considerou que os eleitores poderiam sancionar seu partido pelos erros de seus antecessores.



As pesquisas mais desfavoráveis previam uma queda de 1.000 vereadores para os conservadores. Perder um número menor era considerado uma vitória para eles.