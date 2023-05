Petro é condecorado pela Universidade de Salamanca no fim da visita à Espanha

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, recebeu nesta sexta-feira (5) a mais alta distinção da Universidade de Salamanca, onde estudou, no ato que encerrou sua visita de Estado à Espanha.



"Veja a importância deste local, desta universidade", disse Petro, ao receber a Medalha da Universidade de Salamanca no auditório do centro histórico.



Petro concluiu nessa instituição seu doutorado em desenvolvimento de novas tendências em administração de empresas, depois de estudar economia na Universidade Externato de Bogotá.



"Espero que daqui saiam as gerações de jovens, meninos e meninas, que, como há um tempo, saíram para mudar o mundo, o que hoje acho mais do que absolutamente necessário", afirmou, diante de uma plateia com muitos jovens colombianos.



"Portanto, estou grato pela condecoração que a universidade me dá. Vou carregá-la perto de mim", disse este ex-guerrilheiro, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia desde 2022.



O presidente colombiano relatou mais cedo em Madri que sofreu "pesadelos" ao dormir naquela que foi a residência do ditador Francisco Franco durante sua visita de Estado à Espanha.



"Ontem à noite, ao dormir na casa onde Franco dormia, minha cabeça estava cheia de pesadelos", confessou Petro, falando em uma sessão do Fórum da Nova Economia, uma organização de debates.



Como é de praxe nas visitas de Estado, Petro se hospedou no Palácio Real de El Pardo, o qual Franco, ditador de 1939 até sua morte em 1975, transformou em sua residência oficial, nos arredores da capital espanhola.



Para elogiar a suposta capacidade inesgotável de trabalho de Franco e seus esforços pelos espanhóis, havia uma lenda urbana que falava da "luzinha do Pardo", referindo-se à luz de seu escritório no palácio que ficava acesa dia e noite.



Construído por ordens de Carlos V no século XVI, o palácio é rodeado por um "espaço natural de extraordinário valor, considerado o mais importante bosque mediterrâneo da Comunidade de Madri", diz seu site.



Na tarde de quinta-feira, Petro ofereceu uma recepção neste local ao rei da Espanha, Felipe VI. Este último convidou-o, por sua vez, para um jantar de gala na quarta-feira no Palácio Real, no centro histórico de Madri.



Além disso, Petro se reuniu na quinta-feira com o presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez.



Em sua participação no fórum desta sexta, Petro também falou sobre as negociações entre a oposição venezuelana e o governo de Nicolás Maduro, nas quais tem se envolvido para aproximar posições.