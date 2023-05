Iraquiano detido na Bélgica por supostos 'crimes de guerra' em Bagdá

Um cidadão iraquiano que mora na Bélgica desde 2015 foi detido na quarta-feira (3) por suposta participação em atentados executados em Bagdá em 2009 e 2010, e crimes de guerra, anunciou a Procuradoria Federal belga.



O homem é suspeito de ter integrado uma célula da rede terrorista Al-Qaeda e teria sido "parcialmente responsável por vários atentados com bomba" na capital iraquiana que deixaram pelo menos 376 mortos e mais de 2.300 feridos.



De acordo com a Procuradoria belga, os ataques foram executados com carros-bomba contra edifícios do governo.



O cidadão iraquiano, que não teve o nome divulgado, tinha status de refugiado na Bélgica.



Ele foi preso, no entanto, após uma operação de busca realizada na cidade de Hasselt (leste do país) por ordem de um juiz de instrução especializado em casos de terrorismo.