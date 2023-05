ONU precisa de US$ 24 milhões para impedir desastre com petroleiro ancorado no Iêmen

A ONU advertiu nesta quinta-feira (04) que ainda faltam US$ 24 milhões (R$ 120 milhões) para realizar a operação de transferência do petróleo contido em um cargueiro ancorado na costa do Iêmen, que afastará o risco de um grande vazamento no Mar Vermelho.



"É urgente conseguir esse dinheiro para realizar a operação com sucesso", alertou Farhan Haq, vice-porta-voz do secretário-geral da ONU, após uma conferência de doadores organizada por Reino Unido e Países Baixos.



A ONU anunciou em março que havia comprado um navio para transferir o equivalente a pouco mais de 1 milhão de barris de petróleo bruto do FSO Safer, ancorado no porto estratégico de Hodeida (oeste do Iêmen), que ameaça se partir a qualquer momento, explodir ou pegar fogo, segundo especialistas. O superpetroleiro Nautica se dirige àquela região.



Embora não haja fundos suficientes, "continuamos acreditando que a operação poderá começar antes do fim do mês", disse Haq à AFP, acrescentando que a ONU possui "mecanismos internos de financiamento" que permitem aguardar doações adicionais.



A operação, inédita para a ONU e cujo custo aumentou exponencialmente, foi calculada em US$ 148 milhões (R$ 741 milhões). "A justificativa para agir é clara: US$ 20 milhões agora poderiam economizar US$ 20 bilhões em um futuro custo potencial", observou Achim Steiner, diretor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que coordena o caso.



Construído em 1976, o FSO Safer, que serve como terminal flutuante de carga e descarga, não passa por manutenção desde 2015, quando o Iêmen mergulhou em uma das piores crises humanitárias do mundo devido à guerra entre o governo e os rebeldes huthis.



No caso de uma mancha de petróleo, a ONU estima o custo da limpeza em US$ 20 bilhões (R$ 100 bilhões), sem contar as potenciais consequências ambientais, econômicas e humanitárias.



Um total de 1,7 milhão de pessoas dependem da indústria da pesca no Iêmen, e vários portos que levam alimentos para a população podem ter que fechar em caso de catástrofe.