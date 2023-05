Vulcão de Fogo entra em erupção na Guatemala

O vulcão de Fogo, o mais ativo da América Central e próximo à capital da Guatemala, entrou em erupção nesta quinta-feira (4), com a expulsão de cinza e lava, o que motivou a evacuação preventiva de cerca de 350 pessoas e o fechamento de uma estrada.



A erupção começou na madrugada e à tarde "procedeu-se a evacuação de 350 pessoas" de comunidades próximas, disse à AFP o porta-voz da Coordenadoria para a Redução de Desastres (Conred), Rodolfo García, estimando em 130 mil o número de pessoas em risco pela queda de cinzas.



Além disso, foram habilitados 13 abrigos em quatro municípios vizinhos, que podem receber 7.600 pessoas evacuadas, acrescentou García.



Mais cedo, a Conred havia informado por meio de nota sobre "a queda de fluxos piroclásticos pelas ravinas" do vulcão.



"A coluna eruptiva se mantém a uma altura de 6.000 metros sobre o nível do mar, carregada de cinza abundante, que se desloca em direção ao oeste e ao sudoeste, a mais de 100 km de distância", acrescentou o boletim.



Segundo a Conred, a erupção se mantém "em um nível alto" e foi reportada uma queda "abundante de cinza" em, ao menos, sete comunidades localizadas na base do vulcão.



As colunas de gás e cinzas se dispersavam nas direções oeste e sudoeste do vulcão, de 3.763 metros de altitude, e situado a 35 km da Cidade da Guatemala, entre os departamentos (estados) de Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez.



A erupção começou nas primeiras horas da manhã e, "nas próximas horas", pode haver um aumento das emissões, "formando colunas mais altas de gás e cinzas, explosões violentas carregadas de cinzas e fluxos de lava em outras direções", segundo comunicado da entidade de proteção civil.



As autoridades mantêm um monitoramento constante devido à proximidade com algumas comunidades, acrescentou.



"Os fluxos piroclásticos são uma mistura de gases, cinzas e pedaços de rocha com altas temperaturas que descem em grande velocidade pelos flancos do vulcão de Fogo", explicou a Conred.



Como medida preventiva, "tomou-se a decisão de suspender o tráfego de veículos" na rota RN-14, disse o vice-ministro das Comunicações (redes viárias), Carlos Figueroa, em coletiva de imprensa. Trata-se de uma via secundária que conecta vários povoados à cidade colonial de Antigua, principal ponto turístico do país e Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco desde 1979.



Imagens de estradas divulgadas pela polícia mostravam automóveis e motocicletas bloqueados na rodovia diante do risco de que a mesma possa ser atingida pela queda de material vulcânico.