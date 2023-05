Cidade do Texas estima chegada de milhares de imigrantes com fim de restrição nos EUA

Milhares de imigrantes, em sua maioria latino-americanos, devem chegar a El Paso em busca de asilo na próxima semana, quando expirar uma restrição fronteiriça nos Estados Unidos, estimou nesta quinta-feira (4) o prefeito daquela cidade, localizada na fronteira com o México.



"Estamos nos preparando para o incerto", disse em coletiva de imprensa Oscar Leeser, que decretou estado de emergência para lidar com a situação migratória.



Localizada no estado do Texas, a cidade é uma das principais portas de entrada da fronteira terrestre com o México e registra há meses um grande fluxo de imigrantes, sobretudo da América Latina, em busca de oportunidades nos Estados Unidos.



O prefeito estima que entre 8.000 e 10.000 pessoas estejam aguardando nas ruas da vizinha mexicana Ciudad Juárez pelo fim do Título 42, medida de saúde ativada por Washington durante a pandemia de covid-19 para restringir a passagem pela fronteira terrestre.



Além disso, segundo ele, uma caravana com cerca de 3.500 pessoas chegaria à fronteira antes de 11 de maio, quando termina a controversa medida, que, nos últimos anos, manteve as portas de entrada fechadas para imigrantes sem visto, muitos dos quais buscam asilo.



"Não sabemos quantas pessoas chegarão até aqui e qual será o destino delas. Se têm documentos ou não", disse o prefeito, que organizou um comitê de emergência que articula esforços para evitar que centenas de pessoas durmam nas ruas, como ocorreu em picos anteriores.



Autoridades usarão duas escolas vagas para abrigar migrantes, e trabalham em opções logísticas para transportá-los a seus destinos no país. "Não estão vindo para El Paso, estão vindo para os Estados Unidos", ressaltou Leeser.



"A chave é descomprimir aqui localmente e levá-los para outros pontos, onde possam pegar voos mais facilmente", disse Mario D'Agostino, vice-diretor da prefeitura municipal.



Desde o começo do ano fiscal (outubro de 2022), autoridades americanas contabilizaram 1,2 milhão de encontros com imigrantes em sua fronteira sul, que se estende por 3.100 quilômetros. O maior número (265.037) foi registrado em El Paso, um aumento de 134% em comparação com o mesmo período de 2022.



Os Estados Unidos ativaram programas migratórios para cidadãos de países como a Venezuela, que, durante meses, lideraram as estatísticas de chegadas à fronteira.



Washington também anunciou iniciativas regionais que buscam cortar o fluxo migratório em outros países, para reduzir a demanda em seus portos de entrada.