Juiz criminal planeja julgar Trump em fevereiro ou março do ano que vem

O juiz criminal de Nova York responsável pelo caso de Donald Trump pediu, nesta quinta-feira (4), à promotoria e à defesa que entrassem em acordo sobre uma data exata para o julgamento, entre fevereiro e março do próximo ano.



Isso significa que o julgamento pelo dinheiro pago pelo ex-presidente a uma estrela pornô ocorrerá no meio das primárias republicanas para a corrida presidencial de 2024, na qual Trump tentará recuperar o cargo.



O juiz Juan Merchan disse que, uma vez que a data seja definida, todas as partes, incluindo Trump, favorito para a nomeação republicana, não devem agendar outros eventos.



"Ele não pode aceitar nenhum compromisso de eventos públicos ou aparições", afirmou Merchan perante a corte estadual de Manhattan.



Trump não compareceu ao tribunal.



As declarações de Merchan ocorreram durante a primeira audiência do caso desde que Trump recebeu no mês passado 34 acusações de falsificação de registros comerciais.



O juiz disse que, após tomar uma decisão, Trump deverá comparecer virtualmente ao tribunal para ser notificado.



Trump negou as acusações relacionadas aos reembolsos ao seu então advogado Michael Cohen pelo pagamento de US$ 130.000 à atriz pornô Stormy Daniels.



Os promotores dizem que os pagamentos de 2016 tinham a intenção de silenciar Daniels por conta das relações sexuais que ela diz ter tido com o magnata anos antes.



Trump é o primeiro ex-presidente ou presidente em exercício dos Estados Unidos a ser acusado de um crime.



O ex-presidente de 76 anos vai tentar retornar à Casa Branca nas eleições de novembro de 2024.