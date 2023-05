Um drone foi derrubado nesta quinta-feira (4) perto da base aérea russa de Sebastopol, na península ucraniana da Crimeia, disseram autoridades locais, após uma série de incidentes semelhantes nos últimos dias.



"Outro ataque a Sebastopol", disse o governador da cidade onde está baseada a Frota Russa do Mar Negro, Mikhail Razvozhaiev.



"Por volta das 19h00 (13h00 em Brasília), as forças de defesa aérea derrubaram um drone na área da base aérea de Belbek", acrescentou o governador em uma mensagem no Telegram.