Ucrânia é 'realista' sobre impossibilidade de adesão à Otan durante a guerra

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (4) que a Ucrânia é "realista" sobre a impossibilidade de entrar para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) durante a guerra contra a Rússia.



"Somos realistas, sabemos que não entraremos para a Otan durante a guerra", afirmou Zelensky após uma reunião com os primeiros-ministros da Holanda e da Bélgica, Mark Rutte e Alexander De Croo.



"Mas queremos uma mensagem muito clara de que estaremos na Otan depois da guerra", acrescentou.



Zelensky fez uma visita surpresa à Holanda um dia após uma viagem à Finlândia, onde se reuniu com os líderes das cinco nações nórdicas para obter apoios antes da aguardada contraofensiva da Ucrânia contra a Rússia.



"O mais importante é entregar o mais rápido possível o que prometemos aos nossos soldados", declarou o presidente ucraniano à imprensa.



"Esperamos que a Holanda e nossos demais sócios nos ajudem o mais rápido possível", insistiu.



A Holanda forneceu apoio financeiro e militar à Ucrânia após a invasão russa em fevereiro de 2022. A ajuda fornecida inclui, entre outros, 45 tanques T-72, veículos blindados e pelo menos 100 tanques Leopard 1, ao lado de Dinamarca e Alemanha, assim como 14 tanques Leopard 2, em conjunto com a Dinamarca.



A Holanda também ajuda no treinamento dos soldados ucranianos com outros aliados ocidentais.



Zelensky deve visitar uma base militar no centro do país, onde fica armazenado material militar para a Ucrânia.



Durante a manhã, Zelensky visitou o Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, onde pediu a criação de um tribunal especial para responsabilizar a Rússia pelo seu "crime" de agressão.