EUA suspende ajuda alimentar ao Tigré após 'desvios'

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (3), que vão suspender "até novo aviso" sua ajuda alimentar à região do Tigré, no norte da Etiópia, devastada por anos de conflito, devido ao desvio de parte dessa assistência.



"Tomamos a difícil decisão de parar com toda a assistência alimentar da USAID à região do Tigré até novo aviso", disse a administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento e Assistência Humanitária (USAID), Samantha Power, em um comunicado.



Isso ocorre porque parte dessa ajuda foi "desviada e vendida no mercado local", acrescentou. Os EUA são o maior contribuinte humanitário da Etiópia.



As autoridades etíopes manifestaram que estão dispostas a identificar e punir os responsáveis pelos desvios, apontou.



A suspensão da ajuda exclui os suplementos nutricionais, a distribuição de água potável e o apoio às atividades agrícolas na região.



A medida da USAID ocorre seis meses depois da assinatura, em 2 de novembro, de um "acordo de cessação de hostilidades" entre o governo federal etíope e a Frente Popular de Libertação do Tigré (TPFL) que pôs fim a dois anos de guerra.



Na terça, os EUA saudaram em um comunicado para a imprensa o "progresso significativo" conseguido na implementação desse acordo.



Durante o conflito, os seis milhões de habitantes do Tigré foram privados de toda a assistência.



As ajudas humanitárias já chegam à região, mas seguem sendo insuficientes, porque 90% da população dependem delas, indicou a agência humanitária da ONU (Ocha), no início de abril.