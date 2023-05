Conselho Constitucional rejeita referendo contra reforma da Previdência na França

O Conselho Constitucional da França rejeitou, nesta quarta-feira (3), o segundo pedido de referendo sobre a reforma da Previdência, apresentado pela oposição antes de ser promulgada pelo presidente Emmanuel Macron.



Como era esperado, o Conselho, que zela pela constitucionalidade das leis, rejeitou a proposta apresentada por 250 deputados e senadores da oposição de esquerda como recurso contra a reforma que, desde janeiro, gerou uma onda de contestação social multitudinária.



O pedido de referendo propunha manter em 62 anos a idade com que um trabalhador pode se aposentar com todos os direitos.



A reforma de Macron, aprovada por decreto, aumenta a idade da aposentadoria para 64 anos a partir de 2030 e exige, desde 2027, 43 anos de contribuição - no lugar dos atuais 42 - para se ter direito ao benefício integral.



O prefeito da Polícia de Paris proibiu as concentrações e o transporte de fogos de artifício nas imediações do Conselho entre as 19h de quarta e as duas da manhã de quinta-feira, prevendo atos violentos dos críticos à reforma.



Nas últimas marchas, houve excessos de grupos de jovens, que provocaram depredação em Paris e outras cidades.



Os nove "sábios" do Conselho validaram as principais medidas da reforma em 14 de abril e depois Macron promulgou sua polêmica lei.



No mesmo dia, rejeitaram a primeira solicitação de referendo.



A esquerda e os sindicatos mantêm um repúdio ferrenho à reforma, com greves e manifestações em massa, a última delas coincidindo com os atos do Dia Internacional dos Trabalhadores, em 1º de maio.



Os sindicatos convocaram outras manifestações para 6 de junho, dois dias antes de a Assembleia Nacional (Câmara dos Deputados) examinar uma proposta da bancada independente Liot para anular la reforma.