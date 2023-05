Festival de Cannes entregará Palma de Ouro honorária para Michael Douglas

Estrela de "Instinto Selvagem" e "Wall Street - Poder e Cobiça", o ator Michael Douglas receberá a Palma de Ouro Honorária no 76º Festival de Cinema de Cannes, para "reconhecer sua brilhante carreira e seu compromisso com o cinema", durante a cerimônia de abertura em 16 de maio, anunciou nesta quarta-feira (3) o festival.



"Depois de mais de 50 anos de carreira, é uma honra voltar à Croisette para abrir o Festival e falar a nossa língua comum: a do cinema", reagiu o ator de 78 anos em nota.



Michael Douglas apresentou quatro filmes em competição no Festival de Cinema de Cannes, na Riviera Francesa: "Síndrome da China" de James Bridges, em 1979, "Instinto Selvagem" de Paul Verhoeven, em 1992, "Um Dia de Fúria" de Joel Schumacher, em 1993, e "Minha vida com Liberace" de Steven Soderbergh, em 2013.



Seu pai, Kirk Douglas, presidiu o júri do festival em 1980.



Michael Douglas ganhou o Oscar de Melhor Ator em 1988, pelo papel do corretor da bolsa de Nova York, Gordon Gekko, em "Wall Street", de Oliver Stone.



A sequência, "Wall Street 2: O Dinheiro Nunca Dorme", foi exibida em 2010, fora de Cannes.



Ele também foi premiado como produtor pelo filme "Um Estranho no Ninho", de Milos Forman, que ganhou o Oscar de melhor filme em 1976.



A 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes acontecerá de 16 a 27 de maio.



A composição do júri, presidido pelo diretor Ruben Östlund - que conquistou sua segunda Palma de Ouro no ano passado por seu filme "O Triângulo da Tristeza" -, deve ser anunciada.