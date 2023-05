'Família moderna' de Charles e Camilla se reúne para a coroação

Na coroação deste sábado (6) haverá um rei e uma rainha divorciados, vários enteados, um ex-marido, um filho rebelde e até um irmão desonrado, todos eles membros da "família moderna" de Charles e Camilla.



- O casal real -



Charles, de 74 anos, se divorciou de Diana em 1996, após uma "guerra" com ampla cobertura da imprensa. Diana morreu em 1997 em um acidente de carro em Paris.



Camilla, de 75, se divorciou de Andrew Parker Bowles, um ex-oficial do exército, em 1995 após 21 anos de matrimônio.



O casamento civil de Charles e Camilla, em abril de 2005, após um longo romance, gerou resistência.



- O ex-marido -



Para ele, esta será sua segunda coroação, já que Andrew Parker Bowles, de 83 anos, foi pajem na coroação de Elizabeth II. Ele mantém um bom relacionamento com Camilla e foi convidado para o casamento dela com Charles. Ele também é o padrinho da filha da princesa Anne, Zara Tindall. Sua segunda esposa faleceu.



- Irmãos e irmãs -



Do lado de Charles, sua irmã Anne, de 72 anos, membro ativo da família real e muito popular, se divorciou de Mark Phillips em 1992 e casou-se novamente naquele mesmo ano com o vice-almirante Timothy Laurence. Tem dois filhos de seu primeiro casamento, Zara e Peter Phillips, e cinco netos.



Seu irmão Andrew, de 63 anos, se divorciou de Sarah Ferguson há quase três décadas, mas continua morando com ela. Ele não está mais autorizado a representar a família real por causa de uma denúncia de agressão sexual registrada nos Estados Unidos relacionada ao empresário pedófilo Jeffrey Epstein, já falecido.



Andrew encerrou o caso pagando vários milhões de dólares à mulher que o acusou. Ele é o membro mais impopular da família real e vive como um pária na propriedade de Windsor. Suas duas filhas, Eugenie e Beatrice, estarão presentes na coroação, mas Sarah não foi convidada.



Seu irmão Edward, 59, e sua esposa Sofia, 58, tornaram-se recentemente duque e duquesa de Edimburgo. Membros ativos da família real, mais discretos, comparecerão com a filha de 19 anos, Louise; e seu filho, James, 15.



Do lado de Camilla, sua irmã Annabel Elliot, 74, decoradora e antiquária, está viúva desde março. Ela tem uma relação muito próxima com Camilla. Seu irmão Mark morreu em um acidente em 2014.



Um dos netos de Annabel, Arthur Elliot, será um dos quatro pajens de honra de Camilla.



- Filhos e enteados -



William, de 40 anos, é o príncipe herdeiro e está casado com Catherine, princesa de Gales, com quem tem três filhos: George (9 anos), Charlotte (8) e Louis (5).



Harry, o filho rebelde de Charles, tem 38 anos e uma atitude muito crítica a respeito a família real. Vive na Califórnia desde 2020 com sua esposa, Meghan.



No sábado, ele participará da cerimônia sozinho. Meghan e seus dois filhos, Archie - que fará 4 anos no dia da coroação - e Lilibet, de 23 meses, não comparecerão. Recentemente, Harry publicou "O Que Sobra", uma autobiografia muito crítica da família real, especialmente de Camilla e William, o que complica uma eventual reconciliação.



Tom Parker Bowles, filho de Camilla e Andrew Parker Bowles, é afilhado de Charles III. Tem 48 anos, é crítico gastronômico e divorciado da jornalista de moda Sara Buys. Tem dois filhos.



Laura Lopes, de 45 anos, é filha de Camilla e Andrew Parker Bowles. Ela é curadora de arte, casada e tem três filhos.



- Netos -



George será o pajem de honra mais jovem presente na coroação. Charlotte e Louis deverão participar da procissão após a cerimônia.



Freddy Parker Bowles, de 13 anos, neto de Camilla, será um dos quatro pajens da avó, assim como os primos, os gêmeos Gus e Louis Lopes, de 13 anos, filhos de Laura. Eles foram vistos em público em algumas ocasiões.



Lola Parker Bowles, de 15 anos, e Eliza Lopes, também de 15 e que foi dama de honra no casamento de William e Catherine (em 2011), também estarão presentes.