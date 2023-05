Estudante abre fogo e mata nove pessoas em escola de Belgrado

Oito estudantes e um segurança de uma escola de Belgrado foram mortos a tiros nesta quarta-feira (3), e outros seis estudantes e uma professora ficaram feridos, por um aluno que foi detido, informou o ministério do Interior da Sérvia.



O incidente provocou um grande choque neste país dos Bálcãs, onde os tiroteios em escolas são raros.



"Oito crianças e um segurança morreram no tiroteio que aconteceu esta manhã na escola do ensino básico Vladislav Ribnikar, em Vracar, enquanto seis crianças e uma professora ficaram feridos e foram hospitalizados", afirmou o ministério em um comunicado.



O suspeito, um aluno de 14 anos, foi encontrado no pátio da escola e detido.



No final da manhã, o presidente do município de Vracar, Milan Nedeljkovic, havia declarado à imprensa que o guarda da escola estava morto e que vários estudantes e uma professora de História ficaram feridos.



O segurança "tentou evitar a tragédia e foi a primeira vítima", disse Nedeljkovic. "Provavelmente a tragédia teria sido ainda maior se este homem não tivesse ficado na frente do jovem que estava atirando", acrescentou.



O ataque aconteceu por volta das 8H40 (3H40 de Brasília).