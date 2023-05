Petróleo WTI despenca mais de 5% nos EUA, devido a preocupação com economia

Os preços do petróleo fecharam em forte queda, nesta terça-feira (2), influenciados pela ansiedade dos mercados em relação ao setor bancário americano e à economia mundial.



O barril de West Texas Intermediate (WTI), referência do petróleo americano, recuou 5,28%, a 71,66 dólares, nos contratos de junho, seu menor preço em mais de um mês. O barril de Brent para entrega em julho recuou 5,03%, a 75,32 dólares.



"O petróleo está sendo massacrado pelas preocupações sobre os bancos regionais dos Estados Unidos", disse Phil Flynn, do Price Futures Group.



Depois da aquisição do banco First Republic pelo JPMorgan, na segunda-feira, Wall Street se voltou para o Western Alliance e o PacWest, que fecharam em queda nesta terça-feira em Nova York.



"Nada da oferta e da demanda de petróleo tem importância quando os bancos viram um problema", avaliou Flynn, lembrando que o ouro negro está entre os ativos mais sensíveis às turbulências do setor.