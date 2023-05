Sete corpos encontrados em busca por adolescentes desaparecidas nos EUA

O mistério sobre os sete corpos encontrados na segunda-feira (1º) no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos, começa a se dissipar, enquanto as autoridades americanas suspenderam as buscas por um condenado por crimes sexuais e por duas adolescentes desaparecidas.



Ainda que as circunstâncias sigam nebulosas, as autoridades acreditam que as menores desaparecidas, de 14 e 16 anos, estavam na casa de um homem condenado em 2003 por agressão sexual, Jesse L. McFadden, de 39 anos.



O xerife do condado de Okmulgee, Eddy Rice, disse, na segunda, em uma coletiva de imprensa, que as buscas pelas adolescentes foram canceladas depois de encontrarem sete corpos na pequena cidade de Henryetta, ao sul de Tulsa.



"Acreditamos ter encontrado tudo o que procurávamos esta manhã", disse Rice, acrescentando que uma investigação por homicídio foi aberta.



Uma mulher identificada como Janette Mayo escreveu, nesta terça (2), no Facebook, que sua filha e seus três netos também estão entre as vítimas, junto das duas adolescentes.



Sua filha era casada com Jesse McFadden, um "monstro", segundo Mayo.



"Minha filha amava seus filhos e sim, se casou com o homem que os matou, mas se deixou enganar pelo seu encanto", disse.



Jesse McFadden, no entanto, não é oficialmente suspeito de autoria dos assassinatos.



As autoridades "não têm suspeitos" neste momento, disse à AFP Gerald Davidson, porta-voz dos investigadores do estado de Oklahoma.



A administração de escolas públicas da cidade lamentou, na segunda, em nota, "o desaparecimento trágico de vários dos nossos alunos".



Segundo o canal Fox 23, as duas adolescentes desaparecidas eram amigas de uma das enteadas de McFadden e haviam passado a noite em sua casa.



Um aviso de buscas foi emitido na segunda-feira dizendo que as duas adolescentes tinham sido vistas pela última vez à 1h22 (3h22, no horário de Brasília) em Henryetta e que possivelmente ambas viajavam em um Chevrolet Avalanche branco com McFadden.



McFadden deveria ir a julgamento na segunda-feira no condado de Muskogee por várias acusações, incluindo "pornografia infantil e tentativa de solicitar conduta sexual ou comunicação com um menor usando tecnologia", informou a imprensa local.



Ele não compareceu ao tribunal na manhã desta segunda e um mandado de prisão foi emitido contra ele.



O pai de uma das desaparecidas, Nathan Brewer, confirmou à emissora local KOTV que sua filha havia morrido.



"Brittany era uma pessoa extrovertida", disse na segunda, explicando que em breve ela competiria em um concurso de beleza local.



"E agora (...) está morta. Ela se foi", sentenciou.