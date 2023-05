Lula se reúne com presidente argentino para discutir exportações brasileiras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrará nesta terça-feira (2) com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, que chegou a Brasília para negociar uma linha de crédito para as importações provenientes do Brasil, disseram fontes de ambos os governos.



Fernández se reunirá com Lula no Palácio da Alvorada, em um encontro do qual também participarão o ministro da Economia, Fernando Haddad, e sua contraparte argentina, Sergio Massa.



O objetivo central da reunião, indicou à AFP uma fonte que acompanha a delegação argentina, será chegar a um acordo para abrir uma linha de crédito que incentive as exportações do Brasil para a Argentina, um país mergulhado em uma severa crise de escassez de divisas.



Haddad disse nesta terça a jornalistas que, neste momento, "são mais de 200 empresas brasileiras que não só não estão exportando, como muitas não estão recebendo" os pagamentos correspondentes pelas vendas, devido às dificuldades na nação vizinha.



Em um ano eleitoral, a Argentina sofre uma profunda crise econômica, com uma inflação anual de mais de 100% e uma escassez persistente de reservas no Banco Central.



Este ano, em particular, a entrada de divisas derivadas das exportações agrícolas argentinas serão afetadas pelo impacto de uma das maiores secas em 100 anos.



A reunião entre Lula e Fernández ocorre após uma videochamada de 45 minutos que os dois chefes de Estado mantiveram na quinta-feira passada.



Na ligação, os governantes "destacaram a importância de aprofundar os vínculos de fraternidade e o comércio bilateral", entre outros temas, conforme comunicado pela presidência argentina.