Explosivo causa descarrilamento de trem de carga perto da Ucrânia

Um artefato explosivo provocou, nesta terça-feira (2), o segundo descarrilamento em dois dias de um trem de carga russo na região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia, informou o governador local.



O incidente ocorreu após uma série de ataques que a Rússia atribui a operações de sabotagem, e no momento em que a Ucrânia se declara pronta para uma contra-ofensiva militar.



"Um artefato explosivo não identificado explodiu perto da estação de Snezhetskaia", a 2 km da cidade de Briansk, capital da região de mesmo nome, informou o governador Alexandre Bogomaz. A explosão provocou o descarrilamento de uma locomotiva e de vários vagões, sem deixar vítimas, acrescentou.



A empresa ferroviária estatal da Rússia afirmou que o incidente foi causado pela "intervenção de pessoas não autorizadas no trabalho de transporte ferroviário", sem mencionar a presença de um explosivo nas vias. O descarrilamento ocorreu às 19h47 locais entre as cidades de Snezhetskaya e Belye Berega.



Na véspera, um explosivo também foi a causa do descarrilamento de um trem de carga entre as cidades de Bryansk e Unecha, sem deixar vítimas, segundo Bogomaz. O comboio havia partido de Belarus, país aliado de Moscou e que serve de retaguarda para as tropas russas que participam da ofensiva militar lançada há mais de 14 meses contra a Ucrânia.



A Rússia tem sido alvo de atos de sabotagem em bases militares, centros de recrutamento do Exército e ferrovias desde o começo da ofensiva contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022. Mas, até esta semana, nenhum descarrilamento havia sido relatado.



No mês passado, o serviço de segurança russo (FSB) acusou a Ucrânia e as potências ocidentais de incitarem os russos à sabotagem e à rebelião armada.



O ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, disse na semana passada que os preparativos militares para a ofensiva da primavera contra as posições russas haviam chegado ao fim, antecipando uma fase decisiva da guerra.