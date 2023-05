Um 'dispositivo explosivo' provocou o descarrilamento de um trem de carga russo na região de Briansk, fronteira com a Ucrânia, no segundo incidente deste tipo em dois dias, informou o governador local.



"Um dispositivo explosivo não identificado detonou perto da estação de Snezhetskaia", provocando "o descarrilamento de uma locomotiva e vários vagões", indicou o governador de Briansk, Alexandre Bogomaz.



A companhia ferroviária estatal da Rússia afirmou que o incidente ocorreu devido à "intervenção de pessoas não autorizadas no trabalho de transporte ferroviário".