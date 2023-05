Colômbia não sabe mais o que fazer com os hipopótamos de Escobar

Um dos animais mais perigosos da África passa em frente a curiosos em Doradal, na Colômbia, onde os hipopótamos chegaram por capricho do narcotraficante Pablo Escobar.



Esterilização, transferências internacionais, caça: todas as possíveis soluções estão sobre a mesa diante da perigosa "invasão" de cerca de 160 animais que se reproduzem sem controle nesta região do departamento de Antioquia, noroeste do país.



O animal de presas enormes e mais de duas toneladas caminha à vontade e agora se tornou uma atração para milhares de turistas que chegam seduzidos pela a extravagante fazenda que foi do barão da cocaína.



Após a morte de Escobar nas mãos da polícia durante uma tentativa de fuga em 1993, a pequena manada de hipopótamos que havia levado a seu zoológico particular ficou abandonada à própria sorte em uma área com alimentação abundante e sem grandes predadores.



Hoje, são dezenas de exemplares, temidos e adorados na região.



Figuras de hipopótamos decoram o parque central da cidade, a fachada de muitas empresas e outras são vendidas como suvenires. Existe ainda um tráfico de filhotes, ofertados como mascotes, indicam rumores entre a população.



Diante do que pode ser a maior manada de hipopótamos fora da África, uma "tragédia" é iminente, advertem especialistas.



Há alguns meses, um deles invadiu um encontro de pais e filhos no jardim da escola Balsora, em uma zona rural de Doradal.



"As mães se assustaram ao ver um animal deste tamanho (...) percebemos o perigo e entramos" para as salas de aula, relata à AFP a professora Dunia Arango, habituada a dar aulas com o ruído gutural dos hipopótamos ao fundo.



Desta vez, o animal se alimentou nas árvores frutíferas que contornam a escola e logo seguiu seu caminho rumo a um mercado.



- Ferozes e imprevisíveis -



Uma nova manada está se formando em um pequeno lago a uns 20 metros da escola, explicou David Echeverri, funcionário da autoridade ambiental local (Cornare).



"Há em torno de 35 crianças brincando, que podem se aproximar demais e gerar uma tragédia", adverte o especialista.



Atrás dele, uma família de três hipopótamos se move pacificamente na água sem nenhum tipo de obstáculo.



"Apesar de os vermos muito tranquilos, a qualquer momento, com seu comportamento tão imprevisível, podem atacar, como já aconteceu", agrega.



De seu lado, o pescador John Aristides (33 anos)lembra muito bem daquela tarde de outubro de 2021 quando lançou sua vara à beira de um riacho:



"Ele pulou em cima de mim e me bateu na cabeça com os lábios", lembra Aristides, que caiu em sua fuga e não conseguiu evitar que o animal mordesse seu braço esquerdo.



"Me mordeu e me lançou a cerca de dois metros (...) não arrancou meu braço porque tem os dentes muito largos", afirma o sobrevivente que passou quase um mês hospitalizado.



Este foi o mais perto de um encontro fatal na Colômbia, mas "se não fizermos nada, o que nos espera são milhares de hipopótamos perambulando", antecipa Echeverri, que há algumas semanas enterrou um deles, atropelado por um motorista.



-Caça a tiros?-



Outro pescador, Álvaro Díaz (40), oferece passeios turísticos para quem deseja apreciar o pesado mamífero no Magdalena, o maior rio da Colômbia e onde o número de hipopótamos aumenta.



Quando percebe que estão "chateados" se mantém a cerca de 30 metros, apesar de, às vezes, ficar a dez.



"Os vemos com muita frequência (...) convivemos com eles pacificamente", afirma Díaz em sua canoa.



O pescador defende um "controle populacional" como solução, com castrações e contraceptivos.



A Cornare já tentou as duas estratégias, mas, segundo Echeverri, resultaram "caras e pouco efetivas".



No ano passado, o Ministério do Meio Ambiente declarou os hipopótamos como "espécie invasora", abrindo as portas para eventuais caças ao animal.



Echeverri destaca que sacrificá-los "sem dor, com uma metodologia tecnicamente correta, também não é fácil", já que implica capturá-los e sedá-los para realizar uma espécie de eutanásia.



Uma pesquisa da estatal Universidade Nacional estima que, até 2035, a população pode chegar a mil hipopótamos e levanta a possibilidade de uma eliminação com armas de fogo, mas Echeverri e moradores rejeitam.



- Transferidos para zoológicos -



Em um esforço para "salvar sua vida", o governo de Antioquia revelou no início do ano um plano para transferir cerca de 70 hipopótamos para santuários de fauna no México e Índia. Só falta a confirmação de autoridades da Colômbia e demais países.



Echeverri já liderou a captura e envio de sete exemplares a zoológicos do país e disse que o plano é "possível e necessário".



Biólogos também advertem que a invasão destes animais desloca a fauna local, incluindo a vaca-marinha, um mamífero herbívoro que está na lista de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza.



Os fazendeiros reclamam dos estragos que causam, mas os outros moradores se afeiçoaram:



"Não levem todos. Já faz parte da nossa cultura conviver com eles e ter a companhia desta população é interessante", justifica a professora Arango, com os olhos em seus alunos.