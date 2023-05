Bíblia sagrada é destruída em abertura de evento satânico

Evento intitulado SatanCon 2023 aconteceu em Boston, nos Estados Unidos (foto: Fox News/Reprodação)



Com ingressos esgotados para três dias de programação, os organizadores afirmam ser este o maior evento, deste segmento, da história. Além da Sagrada Escritura, uma bandeira representando a polícia local foi destruída. Uma bíblia sendo rasgada em frente à plateia marcou o início do evento satanista intitulado SatanCon 2023 no Marriott Copley Place — hotel de luxo situado em Boston, capital do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos.Com ingressos esgotados para três dias de programação, os organizadores afirmam ser este o maior evento, deste segmento, da história. Além da Sagrada Escritura, uma bandeira representando a polícia local foi destruída.

“Nossa missão é encorajar a benevolência e a empatia entre todas as pessoas, rejeitar a autoridade tirânica, defender o bom senso prático e a justiça e ser direcionado pela consciência humana para empreender atividades nobres”, afirma O Templo Satânico.

Para além da explicação oficial, o evento, que marca o aniversário de 10 anos do Templo, foi dedicado à prefeita democrata de Boston, Michelle Wu, depois que o grupo não foi autorizado a fazer uma invocação satânica em uma reunião do Conselho Municipal em 2021, segundo noticiado pela Fox News nesse domingo (30/4).





EUA %uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF8: O ritual de abertura da "Satacon" que é maior evento satanista do ano, conta com a renuncia a "símbolos de opressão"

No vídeo abaixo, podemos ver uma das líderes do evento rasgando uma Bíblia.

Uma bandeira que representa a polícia também foi rasgada. pic.twitter.com/cvIOUgw8Ti %u2014 Ivan Kleber (@lordivan22) May 1, 2023

Uma líder feminina do grupo, ao rasgar as páginas da Bíblia, alega estar “destruindo símbolos de opressão”. Em outro momento, um líder masculino juntou-se a ela para rasgar uma bandeira conhecida como “Thin Blue Line” — que representa as forças de segurança norte-americanas.