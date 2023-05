Trem de carga russo descarrila devido a 'artefato explosivo' perto da Ucrânia

A explosão de um "artefato explosivo", nesta segunda-feira (1), provocou o descarrilamento de um trem de carga em uma região russa próxima à Ucrânia, sem deixar vítimas, informou o governador local.



"Um artefato explosivo não identificado explodiu, provocando o descarrilamento de um trem de carga. Sem vítimas", informou pelo Telegram Alexander Bogomaz, governador da região de Briansk, fronteiriça com a Ucrânia.



Segundo a fonte, o incidente ocorreu em uma ferrovia entre as cidades de Briansk e Unecha. "Os serviços de socorro trabalham no local. A circulação neste trecho está suspensa", acrescentou Bogomaz.



Em nota, a companhia ferroviária estatal russa informou que a locomotiva do trem pegou fogo após descarrilar. "Unidades dos bombeiros estão trabalhando no local", disse.



A companhia informou que, além da locomotiva, sete vagões descarrilaram, e ressaltou que o incidente foi causado pela "intervenção de pessoas externas".



A Rússia sofreu vários atos de sabotagem em bases militares, centros de recrutamento do exército ou ferrovias desde o início da ofensiva contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022. Mas foi a primeira vez que um descarrilamento é registrado.



No começo de abril, os serviços de segurança russos (FSB) acusaram a Ucrânia e as potências ocidentais de tentarem incitar os russos à sabotagem e à rebelião armada.