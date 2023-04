Irmã de Kim Jong Un alerta que plano de EUA e Coreia do Sul leva a 'perigo mais sério'

A irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un alertou que o plano de Estados Unidos e Coreia do Sul para fortalecer a estratégia de dissuasão contra Pyongyang resultará em um "perigo mais sério", disseram os meios estatais neste sábado (29, noite de sexta em Brasília).



Em uma reunião de seus presidentes na quarta-feira em Washington, Estados Unidos e Coreia do Sul advertiram que a Coreia do Norte enfrentaria uma resposta nuclear e o "fim" de seu regime caso decidisse usar seu próprio arsenal.



Na chamada Declaração de Washington, Joe Biden e Yoon Suk Yeol ratificaram a proteção nuclear dos Estados Unidos sobre a Coreia do Sul e o destacamento regular de ativos estratégicos americanos na região, incluído um submarino balístico nuclear.



Para a irmã de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, este acordo "resultará apenas na exposição da paz e da segurança do nordeste da Ásia e do mundo a perigos mais sérios".



"Quanto mais os inimigos estiverem empenhados a realizar exercícios de guerra nuclear, e quanto mais ativos nucleares eles implantarem nas proximidades da península coreana, mais forte será o exercício de nosso direito de autodefesa", afirmou a influente irmã de Kim, segundo a agência de notícias oficial KCNA.



Há anos a Coreia do Norte desafia as sanções internacionais para desenvolver seu programa nuclear e armamentista e, além disso, advertiu, em várias ocasiões, que não pretende se desfazer de seu arsenal.



Nos últimos meses, o hermético país asiático realizou uma série de testes de armas proibidas por essas sanções, entre elas um míssil balístico de combustível sólido que representa um grande avanço para suas capacidades militares.