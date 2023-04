O menino de 13 anos que parou ônibus desgovernado depois de motorista desmaiar

Vídeo gravado dentro do ônibus mostra momento em que menino assumiu o controle do ônibus (foto: Reprodução)

Sessenta e seis alunos de escolas de Michigan, nos Estados Unidos, estão seguros graças à reação rápida de um garoto de 13 anos, que dirigiu o ônibus escolar para um local seguro depois que a motorista desmaiou, disseram autoridades.



Dillon Reeves, da Carter Middle School, em Warren, se levantou do assento onde estava, saltou cerca de cinco fileiras e assumiu o volante do coletivo.



Um vídeo mostra a motorista do ônibus informando aos funcionários que ela não estava se sentindo bem.



A cidade está saudando o aluno da sétima série como um herói.



"Estamos muito orgulhosos de você por suas ações heróicas!", escreveu em uma publicação no Facebook o vereador de Warren, Jonathan Lafferty.



Os alunos estavam voltando para casa da Carter Middle School na quarta-feira (26/4), quando a motorista do ônibus "ficou tonta e perdeu a consciência", de acordo com o superintendente da escola, Robert Livernois.



Incidente



O vídeo do incidente, divulgado na quinta-feira (27/4), mostra as mensagens oficiais de rádio da motorista do ônibus dizendo que não estava se sentindo bem e que precisava encostar.



Pouco depois, a motorista perde o controle do volante e cai mole, enquanto os alunos gritam e o ônibus começa a sair da pista.



Livernois disse que Dillon viu a "motorista em perigo" e "se colocou no comando do ônibus e o ajudou a parar".

Os pais de Dillon estão muito orgulhosos, enquanto o garoto foi aclamado como o herói da cidade (foto: Família Reeves)

Depois de parar o ônibus, Dillon gritou para alguém ligar para a emergência 911 "agora".



Ainda não se sabe a causa da doença da motorista do ônibus. Ela não tem histórico de outros incidentes.





'Herói'



Quando a polícia ligou para a casa de Dillon, o pai dele, Steve Reeves, primeiro perguntou "o que diabos ele fez?"



Os policiais disseram: "Não, seu filho é um herói", segundo a imprensa local.



Um vereador da cidade, a cerca de 30 minutos ao norte de Detroit, elogiou Dillon por "parar o ônibus e evitar o que poderia ter sido um acidente muito trágico".



Após o incidente, a orgulhosa madrasta do menino, Ireta Reeves, escreveu no Facebook: "Ele está em casa e todos estão bem graças a Dillon!!!"



“Para Dillon, foi apenas mais um dia”, ela continuou. “Ele não tem ideia da quantidade de pessoas que estão tão orgulhosas dele hoje.