O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, revelou nesta sexta-feira(28) que pediu ajuda a seu homólogo chinês, Xi Jinping, para repatriar as crianças deportadas pela Rússia desde que as tropas de Moscou invadiram seu país.



Zelensky disse que fez esse pedido durante a conversa telefônica que teve na quarta-feira com Xi. "Necessitamos que todos se envolvam (...) para pressionar o agressor russo e aos terroristas que sequestraram tantas de nossas crianças", afirmou o presidente ucraniano em conferência de imprensa em Kiev.