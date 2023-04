Ataque de supostos jihadistas em Burkina Faso deixa 33 soldados mortos

Trinta e três soldados foram mortos nesta quinta-feira (27) em um ataque de supostos jihadistas no leste de Burkina Faso, anunciou o Exército em um comunicado.



"O destacamento militar Ougarou (ndlr: na região leste) enfrentou um grande e complexo ataque na manhã desta quinta-feira", disse a nota da instituição.



"Trinta e três soldados caíram infelizmente com armas em mão, enquanto outros doze ficaram feridos", acrescentou.



Fontes oficiais de segurança afirmaram que os agressores estavam "fortemente armados".



Burkina Faso, onde houve dois golpes militares em 2022, enfrenta uma onda de violência jihadista desde 2015, que começou no Mali e no Níger anos atrás e se espalhou para além de suas fronteiras.



Essa violência armada causou cerca de 10 mil mortes de civis e militares nos últimos sete anos, segundo ONGs, e cerca de dois milhões de deslocados.