Putin ordena criação de museus sobre ofensiva na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a seu governo a criação de museus dedicados à ofensiva que a Rússia empreende há mais de um ano na Ucrânia, segundo instruções publicadas no site do Kremlin.



"Assegurar a criação de museus (regionais, municipais, baseados em organizações educativas) dedicados aos acontecimentos da operação militar especial e às façanhas dos seus participantes", diz o documento, com data de ontem, divulgado nesta quinta-feira (27). "Operação militar especial" é o nome que a Rússia dá à sua ofensiva na Ucrânia iniciada em fevereiro de 2022.



Putin também ordenou "examinar a transferência de objetos relacionados à operação militar especial que podem ser exibidos nos museus". O governo também terá que "examinar a organização de um estudo da história da operação militar especial", no âmbito do sistema educativo.



Desde o começo da ofensiva na ex-república soviética, a Rússia aprovou uma série de leis repressivas destinadas a impedir qualquer crítica, uma das quais pune, especialmente, "a difamação" do Exército. Oponentes e cidadãos anônimos foram condenados por estes crimes.



Autoridades aumentaram a assistência social aos combatentes e a suas famílias e criaram cursos especiais nas escolas para promover os argumentos do governo junto aos jovens.