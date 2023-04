Rússia nega visita consular a jornalista americano preso

As autoridades de Moscou anunciaram nesta quinta-feira (27) que negaram um pedido de visita consular a um jornalista americano preso há um mês na Rússia. A decisão foi tomada em represália à recusa dos Estados Unidos a conceder vistos para jornalistas russos.



"Nós informamos à embaixada dos Estados Unidos que o pedido de visita consular em 11 de maio a Evan Gershkovich, cidadão americano detido por espionagem, foi recusado", afirma um comunicado divulgado pelo ministério de Relações Exteriores da Rússia.



Moscou reclamou no domingo (23) sobre a recusa de Washington a conceder vistos aos jornalistas russos que deveriam acompanhar o chanceler do país, Serguei Lavrov, na segunda-feira e terça-feira em uma visita à ONU, em Nova York.



"Outras possíveis medidas de represália estão sendo elaboradas atualmente e o lado americano será informado", advertiu nesta quinta-feira o ministério russo das Relações Exteriores.



A diplomacia russa afirmou ter convocado um "funcionário diplomático de alto escalão" americana ao ministério para expressar o "protesto" contra "as ações de provocação" de Washington.



Este novo episódio de tensões entre Moscou e Washington acontece poucas semanas após a detenção de Evan Gershkovich, correspondente do Wall Street Journal em Moscou.



As autoridades russas o acusam de "espionagem", o que é negado tanto pelo jornalista como pelas autoridades americanas.



Lynne Tracy, embaixadora dos Estados Unidos na Rússia, visitou o repórter em 17 de abril.



Gershkovich pode ser condenado a uma pena de 20 anos de prisão.