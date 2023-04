A Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, registrou US$ 5,7 bilhões (R$ 28,83 bilhões) em lucro líquido no primeiro trimestre, 24% a menos que no mesmo período do ano passado, mas acima das expectativas do mercado, após grandes cortes de funcionários.



Em comunicado divulgado nesta quarta-feira (26), o grupo californiano reportou um faturamento ligeiramente superior neste primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2022, de US$ 28,65 bilhões (R$ 144,9 bilhões), após três trimestres consecutivos de queda.



As ações da empresa subiram 8% no pregão eletrônico após o fechamento da Bolsa de Nova York.



