O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou, nesta quarta-feira (26), a substituição de sete de seus ministros, inclusive o da Fazenda, enquanto o governo enfrenta dificuldades no Congresso para aprovar suas reformas, como reduzir a participação privada no sistema de saúde.



"Hoje se constrói um novo gabinete, que ajudará a consolidar o programa de governo", disse Petro em um comunicado publicado no Twitter, no qual anunciou a substituição do acadêmico liberal José Antonio Ocampo, chefe da pasta da Fazenda.