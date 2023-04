Biden considera Trump um 'perigo' para a democracia americana

O presidente americano, Joe Biden, afirmou, nesta quarta-feira (26), que seu antecessor, o republicano Donald Trump, representa "um perigo" para a democracia dos Estados Unidos.



"Eu o conheço bem e conheço o perigo que representa para a nossa democracia", afirmou Biden, durante coletiva de imprensa na Casa Branca com seu contraparte sul-coreano, Yoon Suk Yeol.



"Eu me sinto bem. Me sinto entusiasmado com as perspectivas" de um segundo mandato, disse Biden, de 80 anos.



Biden lançou na terça-feira sua campanha para as presidenciais de 2024, que poderão novamente se tornar um duelo eleitoral contra Trump, que atualmente é o favorito entre os republicanos para as primárias.



As pesquisas mostram que muitos americanos não estão animados com a possibilidade de Biden se apresentar de novo, sobretudo pela sua idade. Caso ganhe as eleições, começaria o mandato com 82 anos.



Na coletiva de imprensa desta quarta, Biden expressou "respeito" pelas pessoas que avaliam que ele não é a pessoa ideal para esse trabalho cansativo.



Porém, acrescentou: "As pessoas vão descobrir, vão ver uma corrida e vão julgar" por si mesmas.