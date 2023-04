Líder de republicanos da Irlanda do Norte irá à coroação do rei Charles III

A primeira-ministra eleita da Irlanda do Norte, Michelle O'Neill, anunciou, nesta quarta-feira (26), que planeja comparecer à coroação do rei Chales III, apesar de seu partido, o Sinn Féin, ser tradicionalmente contrário à monarquia.



"Eu aceitei o convite para comparecer à coroação do rei Carlos III", disse a líder do Sinn Féin na Irlanda do Norte em um comunicado.



"Sou uma republicana irlandesa. Mas também reconheço que há muitas pessoas em nossa ilha para quem a coroação é um evento extremamente importante", afirmou O'Neill. "Eu me comprometo a ser uma primeira-ministra para todos", ressaltou.



O Sinn Féin venceu em maio pela primeira vez as eleições da Irlanda do Norte, uma das quatro regiões administrativas do Reino Unido, juntamente com Inglaterra, País de Gales e Escócia.



Mas O'Neill, que deveria se tornar primeira-ministra, não pôde assumir suas funções devido ao bloqueio das instituições pelo Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês).



O Sinn Féin, que defende a reunificação da ilha da Irlanda, é o antigo braço político do desaparecido grupo armado IRA, responsável, entre outros, pelo atentado a bomba que matou, em 1979, Louis Mountbatten, primo de Elizabeth II e um dos mentores de Charles III.



Os membros do partido eleitos para o Parlamento britânico se recusam a jurar lealdade ao rei e, portanto, não podem se sentar na Câmara dos Comuns, a Câmara baixa do Reino Unido.