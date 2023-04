Mulheres poderão votar na próxima assembleia de bispos de todo o mundo

As mulheres terão direito a voto no próximo sínodo ou assembleia de bispos de todo o mundo, uma decisão sem precedentes na história da Igreja Católica, anunciou o Vaticano nesta quarta-feira (26).



A decisão foi aprovada pelo papa Francisco e respeita a política do pontífice argentino de dar mais espaço às mulheres dentro da instituição milenar.



A próxima reunião dos bispos, que acontecerá em outubro, foi convocada para discutir o futuro da Igreja, por isso o papa aprovou uma série de mudanças, incluindo a concessão do direito de voto às mulheres e leigos que comparecerem.



É a primeira vez que tanto as mulheres quanto os leigos não consagrados que participam poderão votar em um sínodo, um direito que era reservado ao clero e que as mulheres reivindicam há muito tempo.



Além dos bispos, arcebispos e outros religiosos eleitos pelas conferências episcopais, poderão votar outros "70 membros (...) que representam os demais fiéis do povo de Deus", indica o documento divulgado pelo Vaticano.



"Metade deve ser de mulheres e, se possível, jovens", diz o texto.



"Ao identificá-los, será necessário levar em conta não só a cultura geral e a prudência, mas também os conhecimentos, tanto teóricos como práticos, assim como a participação, segundo a sua capacidade, no processo sinodal", especifica o documento.