Rússia anuncia expulsão de 10 diplomatas noruegueses

A Rússia anunciou a expulsão de 10 diplomatas noruegueses nesta quarta-feira (26), em resposta à mesma medida aplicada pela Noruega contra 15 funcionários da embaixada de Moscou em Oslo, por espionagem.



Ao informar a decisão em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia expressou seu "forte protesto" contra a expulsão de diplomatas russos pela Noruega, que, por sua vez, descreveu como um "ato hostil" que piora "ainda mais" as relações bilaterais.



O país-membro da Otan, que monitora suas fronteiras com a Rússia no extremo norte, anunciou em meados de abril a expulsão de "15 oficiais de inteligência" acusados de realizarem atividades que ameaçavam os interesses do país, que está sob cobertura diplomática.



As relações entre Rússia e Noruega se deterioraram consideravelmente desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022.



Embora não seja membro da União Europeia, a Noruega adotou quase todas as sanções do bloco contra a Rússia.