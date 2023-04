Mulher é acusada de matar nove pessoas com cianeto

A mulher, com pouco mais de 30 anos, foi detida na terça-feira em Bangcoc (foto: Jack TAYLOR / AFP)

A polícia tailandesa anunciou a detenção da esposa de um policial de alta patente que é suspeita do assassinato de nove pessoas, envenenadas com cianeto.A mulher, com pouco mais de 30 anos, foi detida na terça-feira (25/04) em Bangcoc. Ela cometeu os crimes ao longo de vários anos.Os investigadores acreditam que os assassinatos foram motivados por dinheiro, afirmou o porta-voz da polícia tailandesa, Archayon Kraithong.O vice-comandante da polícia, Surachate Hakparn, informou que uma 10ª vítima sobreviveu depois que vomitou o veneno."A suspeita foi jantar com uma mulher que vomitou, mas sobreviveu. Ela também é esposa de um policial", declarou Surachate.A polícia informou que a mulher nega todas as acusações."A necropsia determinou que havia cianeto nos corpos", afirmou Surachate a repórteres. "Isto significa que as vítimas tomaram o veneno por via oralA polícia suspeitou da mulher após o assassinato de uma amiga na província de Ratchaburi, ao oeste de Bangcoc, há duas semanas. A imprensa local informou que a vítima desmaiou na margem do rio Mae Klong depois participar em um ritual budista.Depois de interrogar a suspeita, os investigadores a vincularam a outros casos de envenenamento com cianeto nas províncias de Kanchanaburi e Nakhon Pathom.